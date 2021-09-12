РИАМО - 12 сен. В День города, 11 сентября, бесплатные поездки по МЦК совершили 315 тыс. раз. Чаще всего с помощью Московского центрального кольца добирались до ВДНХ и «Лужников», а также уезжали от них, сообщил заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

«В честь первого юбилея МЦК и Дня города по решению мэра Москвы (Сергея Собянина - ред.) на МЦК 11 сентября проезд был бесплатным. Хорошая погода и праздничная программа стали отличными поводами, чтобы погулять по столице», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что благодаря МЦК можно было доехать до многих праздничных площадок.

Поездки по кольцу совершило на 35 тыс. пассажиров больше, чем в прошлую субботу.

День города в Москве начали отмечать 11 сентября. В городе не проводят крупные мероприятия, но в округах организованы локальные события. Вечером 11 сентября в городе запустили праздничный салют.