РИАМО - 12 сен. Правоохранители задержали подозреваемого, который напал на девочку в Солнечногорске и схватил ее за горло. В отношении злоумышленника завели уголовное дело, сообщает Федеральное агентство новостей.

К девочке мужчина подошел на улице. Он схватил ее за горло и стал душить, пытаясь увести с собой.

Происходящее увидела женщина, находившаяся в доме напротив. Она стала громко кричать и спугнула нападавшего.

Школьница рассказала, что мужчина ударил ее по лицу и спросил, хочет ли она жить.

Решение о том, отправится ли подозреваемый под стражу, примут в ближайшее время. Расследование продолжается, специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.