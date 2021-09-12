РИАМО - 12 сен. На следующей неделе на погоду в Москве и Подмосковье будет влиять холодный атмосферный фронт. Уже со вторника максимальная температура воздуха составит 13-15 градусов тепла, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В понедельник температура все еще будет выше нормы – 20-22 градуса тепла, а уже в ночь на вторник в столичный регион придет холодный атмосферный фронт и температура воздуха до конца недели не превысит 13-15 градусов тепла», - сказал Позднякова.

Она добавила, что похолодание будут сопровождать кратковременные дожди.

Ночная температура воздуха составит 3-8 градусов тепла. ​

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