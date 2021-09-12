РИАМО - 12 сен. Этап подготовительных работ на площадке, где планируется построить электродепо «Аминьевское», подходит к завершению. Его разместят на месте бывшей промзоны, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Более чем на 90% выполнены снос и демонтаж свыше 70 существующих нежилых зданий и сооружений, а также вывоз и утилизация отходов строительства и сноса, по завершении этого этапа работ строители приступят к возведению новых корпусов депо», - пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Под электродепо подобрали участок площадью более 15,7 га. Он расположен вблизи пересечения улицы Генерала Дорохова с Верейской.

Депо будет обслуживать электропоезда Большого кольца московского метро.

«Здесь предполагается возвести более 40 зданий и сооружений, включая отстойно-ремонтный корпус (ОРК) с производственными мастерскими, камерой мойки подвижного состава и подвагонного оборудования, административно-бытовой корпус с крытой галереей, а также защитное сооружение ГОиЧС (гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций - ред.), комплекс для стирки и химчистки спецодежды и другие сооружения», - рассказал Бочкарев.

Земляные работы

В настоящее время на участке проводят земляные работы, а также обустраивают бытовой городок для строителей. Предполагается, что в пик работ количество рабочих здесь будет достигать 1,8 тыс. человек.

«Произведена забивка пробных свай длиной 13 метров под подпорные стены, выполнены в полном объеме монолитные работы по устройству двух подпорных стен около проходной №1 и вдоль улицы Генерала Дорохова», - рассказал гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Кроме того, строители осуществили забивку пробных кустов свай и провели динамические испытания, чтобы установить физико-химические свойства грунта.

Руководитель холдинга напомнил, что сейчас продолжается тоннелепроходка для соединительного пути к строящемуся электродепо «Аминьевское» от переходной камеры, располагающейся за станцией БКЛ «Аминьевская». Также обустраиваются ограждающие конструкции из буросекущих свай для строительства 2 путей в депо от камеры съездов станции «Давыдково».

Электродепо будет соединено с Большим кольцом 3 путями - подземными и надземными.

Все Большое кольцо метро будут обслуживать 3 электродепо – одно действующее и два новых. «Замоскворецкое» расположено на юге, оно функционирует. На востоке — «Нижегородское» и на западе — «Аминьевское».

11 сентября на участке Большой кольцевой линии «Мневники» - «Давыдково» мэр Москвы Сергей Собянин произвел технический пуск. Это часть подготовки к запуску большого участка БКЛ.