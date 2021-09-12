РИАМО - 12 сен. К 80-летию режиссера-аниматора Юрия Норштейна Еврейский музей и центр толерантности представит специальную выставку, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Норштейн принимал участие в создании таких мультфильмов, как «Ежик в тумане», «Каникулы Бонифация», «Чебурашка», «Варежка», «Левша», «Осторожно, щука!» и других. Франческа Ярбусова, его супруга, была художником во всех работах мастера.

Основными экспонатами станут материалы студии Норштейна и масштабные мизансцены-инсталляции, созданные специально для этого проекта.

Выставка поделена на две части: первая объединит в себе известные работы художника и историю его жизни. Вторая – полностью посвящена рабочему процессу Норштейна и Ярбусовой. Все желающие смогут увидеть эскизы, наброски.

Выставка откроется 27 октября и будет работать до 10 января 2022 года. ​