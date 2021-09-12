РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. Жителей подмосковного Подольска приглашают в воскресенье на бульвар Юности на празднование Дня города, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В текущем году Подольск отмечает свою 240-ю годовщину. В честь этого знаменательного события 11 сентября учреждениями сферы молодежной политики для жителей и гостей округа была организована культурно-развлекательная программа, состоящая из разных мастер-классов, конкурсов-аттракционов, выступлений творческих коллективов, спортивных эстафет и традиционной полевой кухни.

В воскресенье во всех микрорайонах округа продолжится празднование Дня города. Горожан приглашают на бульвар Юности к 12:00.

Завершится праздник в 21:00 праздничными фейерверками в сквере Поколений в Подольске, в микрорайонах Климовск, Кузнечики, Львовский.