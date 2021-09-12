РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. Молодежь Подольска приняла участие в экстремальном забеге «Гонка героев» на форуме «Наследники Победы», сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Молодежь Подольска приняла участие в патриотическом форуме «Наследники Победы», который прошел 11 сентября на территории горнолыжного клуба имени Леонида Тягачева в Дмитровском округе.

Делегация Подольска участвовала в образовательном блоке, состоящем из лекции об истории страны, а также они стали участниками экстремального забега «Гонка героев».

На пути к финишу забега команда Подольска преодолела крутые подъемы, спуски, водные переправы, грязевые рвы и другие испытания на силу и выносливость. Традиционно на площадке была организована фан-зона, включающая в себя настольный теннис, дартс, гольф, экспресс-массаж и полевую кухню.