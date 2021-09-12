РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 сен. Глава Домодедова Александр Двойных вместе с жителями и активистами принял участие в акции «Наш лес. Посади свое дерево», сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

На улице Советской вблизи сквера Жертвам Чернобыля высадили порядка полутысячи саженцев ивы, туи, ели, сирени и можжевельника.

Всего за 5 лет в дни акции «Наш лес. Посади свое дерево» жители Домодедова высадили более 70 тыс. саженцев. Это почти 52 гектара новых деревьев.

По инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева массовые акции по посадке леса проводят с 2013 года. Весной проводят «Лес Победы», осенью – «Наш лес. Посади свое дерево».

С 2013 года в рамках акций высадили около 18 млн деревьев и кустарников. В весенних и осенних акциях приняли участие свыше 2,2 млн человек.

В этом году в каждом муниципалитете Подмосковья на акцию «Наш лес. Посади свое дерево» вышли десятки тысяч жителей вместе со своими семьями.