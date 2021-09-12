РИАМО - 12 сен. В поселении Рязановское на территории новой Москвы построили двухэтажную школу на 750 учеников. Общая площадь здания с один подземным этажом составляет 24,2 тыс. квадратных метров, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Он добавил, что на первом этаже оборудованы учебные кабинеты, игровая комната, помещение продленного дня, мастерские, лаборантские, актовый и спортивный залы. На втором этаже разместили кабинеты художественного творчества, библиотеку и инженерный класс.
Кроме того, на территории школы есть спортивная зона с беговыми дорожками и площадками для баскетбола.
«В Москве реализуется принцип комплексного развития всех округов и районов без исключения. Активное участие в этом принимают инвесторы — они строят не только жилье, но и объекты социальной инфраструктуры», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он добавил, что около 40% социальных объектов в Москве строят за счет инвесторов.
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