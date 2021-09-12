РИАМО - 12 сен. В поселении Рязановское на территории новой Москвы построили двухэтажную школу на 750 учеников. Общая площадь здания с один подземным этажом составляет 24,2 тыс. квадратных метров, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Школа рассчитана на 30 классов. Здание состоит из двух основных блоков, соединенных между собой», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что на первом этаже оборудованы учебные кабинеты, игровая комната, помещение продленного дня, мастерские, лаборантские, актовый и спортивный залы. На втором этаже разместили кабинеты художественного творчества, библиотеку и инженерный класс.

Кроме того, на территории школы есть спортивная зона с беговыми дорожками и площадками для баскетбола.

«В Москве реализуется принцип комплексного развития всех округов и районов без исключения. Активное участие в этом принимают инвесторы — они строят не только жилье, но и объекты социальной инфраструктуры», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что около 40% социальных объектов в Москве строят за счет инвесторов.