РИАМО - 12 сен. Неизвестные совершили в Подмосковье ограбление дома российской теннисистки, олимпийской чемпионки Елены Весниной. С другими ценностями они забрали обе олимпийские медали, сообщает РЕН ТВ.
Спортсменка также обнаружила пропажу драгоценностей и олимпийского перстня.
«Вор пробрался в дом, взломал замок, сейф. Украли обе олимпийские медали – золотую и серебряную, драгоценности», - сказала Веснина.
Теннисистка уточнила, что медали находились в спортивной сумке.
В момент проникновения злоумышленников в квартиру сигнализация не сработала. Точная сумма ущерба в настоящее время устанавливается. Спортсменка обратилась в полицию.
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