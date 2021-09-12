РИАМО - 12 сен. Неизвестные совершили в Подмосковье ограбление дома российской теннисистки, олимпийской чемпионки Елены Весниной. С другими ценностями они забрали обе олимпийские медали, сообщает РЕН ТВ.

Спортсменка также обнаружила пропажу драгоценностей и олимпийского перстня.

«Вор пробрался в дом, взломал замок, сейф. Украли обе олимпийские медали – золотую и серебряную, драгоценности», - сказала Веснина.

Теннисистка уточнила, что медали находились в спортивной сумке.

В момент проникновения злоумышленников в квартиру сигнализация не сработала. Точная сумма ущерба в настоящее время устанавливается. Спортсменка обратилась в полицию.