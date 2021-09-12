РИАМО - 12 сен. На территории Подмосковья за прошедшие сутки было обнаружено 2 боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Один из них нашли в Воскресенске, другой - в Рузском округе, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Утром 11 сентября от оперативного дежурного ЕДДС округа Воскресенск поступило сообщение, что между деревнями Маришкино и Хлопки обнаружили снаряд.

Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Объект охраняется силами МВД, его планируют изъять и уничтожить силами министерства обороны 13 сентября.

Второй боеприпас был найден вечером в деревне Палашкино, ТО «Старорузский».

Он не несет угрозы жизни и жизнедеятельности населения. Возле снаряда выставили охрану силами ОМВД.

Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано на 13 сентября силами министерства обороны.