РИАМО - 12 сен. В воскресенье температура воздуха в Москве и Подмосковье составит 18-23 градуса тепла, возможен кратковременный дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

В течение дня максимальная температура в Москве составит 21-23 градуса тепла, по области - 18-23 градуса тепла.

Ветер западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм ртутного столба. Относительная влажность около 50%.

Резких перепадов не ожидается, у метеозависимых людей не должно возникнуть негативных реакций.