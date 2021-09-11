РИАМО - 11 сен. Опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на поставку мобильного медицинского комплекса компьютерной томографии в городской округ Красногорск, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на поставку мобильного медицинского комплекса компьютерной томографии по адресу: б-р Строителей, 1, Красногорск.

Поставка осуществляется в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Поставить мобильный медицинский комплекс компьютерной томографии планируется в 2021 году.