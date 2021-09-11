РИАМО - 11 сен. Врач-кардиолог клинической больницы «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко Заур Шугушев рассказал, что при ощущении жжения в груди, удушья или дискомфорте в груди при физических нагрузках нужно срочно обратиться к кардиологу. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Первым ощущением является жжение за грудиной, то есть в середине грудной клетки. Или уходящее в левую сторону: в левую лопатку или в левое плечо. Вторым ощущением, которое нельзя игнорировать, является асфиксия, возникающая при выходе из теплого помещения в холодное: вы чувствуете, что словно кто-то вас схватил за горло или перекрыл кислород», — сказал Шугушев.

Он уточнил, что последнее ощущение может длиться 1-5 минут.

Третьим таким ощущением, по словам специалиста, является дискомфорт в груди при физических нагрузках. Например, если работа связана с физическим трудом, а также при подъеме по лестнице.

Шугушев подчеркнул, что при любом из этих ощущений нужно срочно обратиться ко врачу.