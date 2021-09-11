РИАМО - 11 сен. Гендиректор российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Юрий Кузнецов рассказал, с какими неприятностями можно столкнуться в путешествии. Бронирование жилья не стоит откладывать на потом, сообщает Федеральное агентство новостей.

Кузнецов пояснил, что часто случается ситуация, когда человек бронирует билеты на самолет, а вопрос с жильем решает отложить, а иногда наоборот. Но нет никакой гарантии, что позднее удастся организовать такой отдых, какой хотелось. Лучше все делать в один день.

«Частые неудобства происходят из-за погоды, как, например, было в этом году с бронированием в Крыму, когда внезапно испортилась погода, поэтому, как вариант, можно бронировать непосредственно перед поездкой, посмотрев прогноз погоды, меньше будет риск испортить свою поездку непогодой и дождями», — отметил Кузнецов.

При выборе в пользу частного жилья эксперт советует бронировать его за 2-3 месяца до заезда.

«При выезде за границу страховку лучше оформить, что касается путешествий по нашей стране, большой необходимости нет, так как у нас стоимость непредвиденного лечения невысокая, у всех уже есть страховой полис, который действует на территории всей России», - объяснил Кузнецов.

Ценные вещи эксперт рекомендует брать в ручную кладь. Это сбережет нервы в случае потери багажа, например, при пересадках. А чемодан в багаже лучше пометить стикером, так его не заберет другой пассажир.