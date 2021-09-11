РИАМО - 11 сен. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев наградил официального представителя МИД России Марию Захарову почетным знаком «За заслуги перед профессиональным сообществом», сообщает Федеральное агентство новостей.

О награждении Захарова рассказала в Telegram-канале.

Эту награду вручают журналистам, руководителям СМИ, общественным и политическим деятелям за содействие укреплению свободы слова и независимости медиа России.

Захарова назвала эту награду одной из самых важных, которые она когда-либо получала.

Роль СМИ в диалоге между властью и обществом обсудили участники форума «Вся Россия-2021». Мероприятие, вызвавшее огромный интерес, прошло в рамках программы «Тэфи-Мультимедиа».

Форум современной журналистики «Вся Россия-2021» проводится с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.