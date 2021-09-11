РИАМО - 11 сен. В столице запустили праздничный фейерверк в честь Дня города. Салют прогремел на 26 площадках, передает корреспондент РИАМО.

Фейерверк запустили в «Сокольниках», парке «Садовники», саду «Эрмитаж», Таганском парке, Измайловском парке, парке Победы, напротив «Лужников», в Парке Горького, в Троицке, Зеленограде, на ВДНХ и в других местах столицы.

День города Москвы отмечается 11 и 12 сентября. В этом году в честь праздника не проводят массовые и масштабные мероприятия, но организованы небольшие события во всех административных округах столицы.

Праздничные мероприятия проводятся в кинотеатрах, театрах, библиотеках, культурных центрах. Посетителям мероприятий нужно надевать маски и соблюдать социальную дистанцию для предотвращения распространения коронавируса.

В субботу в концертном зале «Зарядье» прошло торжественное мероприятие в честь Дня города. Президент РФ Владимир Путин поздравил горожан с 874-летием Москвы и поблагодарил их за стойкость во время пандемии коронавируса.