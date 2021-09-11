РИАМО - 11 сен. В министерстве здравоохранения РФ обсуждают возможную совместимость вакцинации от коронавируса и от гриппа. Решение по этому вопросу пока не принято, сообщает Федеральное агентство новостей.

Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

До этого Мурашко говорил, что специалисты примут решение по этому вопросу на текущей неделе.

Ранее директор НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что нет разницы, в каком порядке вакцинироваться от гриппа и коронавируса. Между введением препаратов должен пройти 1 месяц.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>