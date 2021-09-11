РИАМО - 11 сен. Выдающийся тренер по художественной гимнастике, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала, как в юности хотела приехать в столицу. Она отметила, что во время первого визита была поражена масштабом города, сообщает «Вечерняя Москва».

«Москва была тогда столицей всего Советского Союза, и мы, дети, рожденные в СССР, знали, что этот город — необыкновенный, самый лучший на Земле. Там Кремль, Мавзолей, прекрасные музеи, Елисеевский магазин, в конце концов. Естественно, все туда рвались, и я не исключение», — сказала Винер-Усманова.

Она добавила, что впервые посетила Москву в 14 лет, она приехала на соревнования. Винер-Усманова была поражена масштабом города, чистотой на улицах и великолепием зданий. Она остановилась у родственников в Доме на набережной, из окон которого она смотрела на Кремль, МГУ, бассейн «Москва».

Винер-Усманова добавила, что воспоминания очень яркие. Она отметила, что Москва и сейчас красивый город, но детские впечатления остались самыми острыми и живыми.

Столица 11 и 12 сентября празднует День города.