РИАМО - 11 сен. Онлайн-акцию «Любимый город» запустило МВД России в день, когда Москва празднует свое 874-летие. Сотрудники полиции из разных регионов страны подготовят видеозарисовки, где поздравят родные города, сообщается на сайте «МВД медиа».

«Форматы поздравлений самые разные: чтение стихов или прозы, рассказы о главных достопримечательностях. Лучшие видео будут опубликованы в федеральных аккаунтах МВД России», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Старт эстафете дали в Москве, где Ирина Волк и сержант полиции Ислам Исабагандов прочли стихотворение, посвященное Москве. Видеооткрытку сняли в здании по адресу: Петровка, 38.

«Наш проект позволяет выразить уважение и гордость родным городам», - отметила Волк.

В рамках акции сотрудники полиции расскажут об истории своих городов, культуре и памятных местах.