РИАМО - 11 сен. Популярная российская актриса Анастасия Макеева долгое время проходила лечение в больнице, но неожиданно вернулась на сцену. Свой поступок звезда мюзиклов объяснила любовью к зрителям, сообщает Федеральное агентство новостей.

Макеева рассказала, что не смогла подвести коллектив и свою публику. В больницу актриса попала из-за приступа панкреатита. Он стал следствием нервных перегрузок. Приступ купировали, врач рекомендовал провести в клинике еще минимум 10 дней, но Макеева ушла.

«Я полетела с мешком таблеток и уколов получать самую лучшую для меня терапию — сцену и преданные и благодарные глаза зрителя», — написала актриса у себя в Instagram.

Макеева отметила, что обязательства перед зрителем нужно выполнять, пока «ты не умер».