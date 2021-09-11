РИАМО - 11 сен. Некоторые сотрудники силовых ведомств, например, министерства обороны РФ и министерства внутренних дел РФ, могут рассчитывать на две пенсии – от Пенсионного фонда России и по линии своих ведомств, сообщает Федеральное агентство новостей.

Получать 2 пенсии могут бывшие военные, работники прокуратуры, Минобороны России, ФСБ, МВД России и других ведомств. Чтобы получить пенсию от Пенсионного фонда, нужно достичь пенсионного возраста, иметь страховой стаж, который не был учтен по линии силовых ведомств (минимум 12 лет), иметь нужные индивидуальные коэффициенты (21 в 2021 году), иметь установление пенсии по линии силового ведомства за выслугу лет или по инвалидности.

У военного также должен быть СНИЛС. Информация о гражданском стаже, выплаченных взносах, заработке, периодах работы в гражданских организациях фиксируется на индивидуальном лицевом счете гражданина.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщала, что, если жителю неправильно рассчитали пенсию, нужно обратиться в Пенсионный фонд.