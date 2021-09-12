РИАМО – 12 сен. Выдающаяся советская фигуристка, которая ни разу не проиграла в международных соревнованиях, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, российский общественный и государственный деятель, депутат Госдумы Ирина Роднина отмечает в воскресенье свой день рождения.

Роднина отдала спорту высших достижений 36 лет своей жизни, популяризируя и прославляя российскую школу фигурного катания во всем мире. После окончания спортивной карьеры занялась тренерской и преподавательской работой, а также активной общественной деятельностью.

Роднина родилась 12 сентября 1949 года. Она окончила Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры в 1974 г. Трудовую деятельность начала в ЦСКА в 1965 г.

С 1965 по 1981 гг. Роднина была членом сборной команды СССР. С 1981 по 1987 гг. была тренером сборной команды СССР. С 1987 по 1990 гг. была преподавателем Государственного центрального ордена Ленина института физической культуры. С 1990 по 2002 гг. Роднина была тренером в Лейк Эрроухед (США). С 2005 по 2007 гг. Роднина – член Общественной палаты Российской Федерации. С 2008 г. по настоящее время она депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.

С 2016 года Роднина возглавляет региональную общественную организацию «Федерация фигурного катания на коньках Московской области» – одну из самых больших федераций в России (на территории Московской области действует 39 ледовых катков).

За время работы Родниной увеличилось представительство спортсменов Московской области в сборной России и было заслужено право представлять Россию на чемпионате мира среди юниоров 2019 года. Команда Московской области заняла третье место на спартакиаде учащихся России. В 2019 году сборная команда Московской области выиграла зональные первенства России среди юношей и девушек младшего и старшего возраста.

При участии Родниной в Московской области активно развивается массовый спорт – количество коллективов, занимающихся спортивным балетом на льду, увеличилось в 3 раза. Проводится многоэтапный фестиваль по массовым танцам и спортивному балету на льду. Ведется работа по социальным проектам: обучение фигурному катанию детей из детских домов и работа с людьми пожилого возраста, проводятся обучающие семинары по синхронному катанию на коньках, одиночному катанию, танцам на льду.

Роднина награждена орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы, орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней. Заслуженный мастер спорта СССР.

Постановлением губернатора Московской области от 02.10.2019 №461-ПГ ей присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».​