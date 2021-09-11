РИАМО - 11 сен. В каждом муниципалитете Подмосковья на акцию «Наш лес. Посади свое дерево» вышли десятки тысяч жителей вместе со своими семьями. Она проходит по инициативе Андрея Воробьева с 2013-го года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Во всех округах были подготовлены участки, желающим выдавали инвентарь, перчатки и саженцы.

Самой многочисленной стала центральная площадка - в Мытищах вблизи ЖК «Шолохово». Место выбрано не случайно. В прошлом году здесь выявили поражение деревьев жуком короедом-типографом, провели санитарную рубку. А сегодня оздоровить лес приехало более 3,5 тыс. человек.

«Мы не первый год все вместе восстанавливаем наши леса, озеленяем территории. Более 13 млн деревьев уже посажено, почти 2 млн жителей поучаствовали в этой замечательной акции. Очень приятно, что так много семей Подмосковья вносят свою лепту в озеленение. В Шолохове мы оздоровили лес, посадили ели, сосны и дубы – почти 30 тыс. деревьев на территории 7,3 га», - отметил зампред правительства региона – министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.

Самый активный муниципалитет сегодня - Балашиха, на 23 га появилось 12,4 тыс. деревьев. Местная жительница Ольга Колбина вместе со своими детьми высаживала саженцы на территории Саввинских прудов в мкр Железнодорожный.

«Это наш любимый парк, мы сюда ходим гулять. Когда узнали про акцию «Наш лес», всей семьей пришли и посадили канадский клен. И горячее питание, и деревья — все предоставили. Все было здорово, мы в восторге», - сказала она.

В Протвине появился целый фруктовый сад - яблони, груши, сливы и абрикосы. В Щелкове на месте пострадавшего леса - 16 тыс. новых сеянцев сосны.

«Уже через несколько лет мы сможем увидеть прекрасный лес на местах высадок. Спасибо каждому кто пришел, за неравнодушие, за ваш энтузиазм, за сияющие глаза и улыбки. Это наш лес, посаженный с добротой и любовью», - рассказала председатель комитета лесного хозяйства региона Елена Казимир.

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