РИАМО - 11 сен. Тем, кто разместит в Instagram фото с видом столицы и хештегом #люблюМоскву, получит возможность 12 сентября бесплатно прокатиться на канатной дороге, сообщает пресс-служба московской канатки.

Публикацию нужно будет предъявить на кассе. Взамен автору подарят право на поездку над городом.

12 сентября Московская канатная дорога работает с 10:00 до 21:00.

Акцию посвятили 874-летию столицы. День города в этом году в Москве празднуется 11 и 12 сентября.

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