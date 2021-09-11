РИАМО - 11 сен. Тестирование водородного электробуса в столице планируется провести в течение года. Это позволит сделать общественный транспорт еще безопаснее и экологичнее, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Пробный запуск электробуса с инновационной водородной установкой включен в план действий, утвержденных правительством Москвы, ПАО «КамАЗ» и АО «Роснано» в рамках 16-й Международной выставки коммерческого транспорта «Комтранс».

Заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил слова президента России Владимира Путина о важности электробусов для экологии города.

«В течение года мы ждем первый образец таких электробусов - его компании-производители при участии сотрудников «Мосгортранса» будут тестировать на территории уже существующего московского сборочного производства «КамАЗ» на Сокольническом вагоностроительном заводе, а после того, как мы убедимся в его полной безопасности, планируем начать испытания и на улицах Москвы», - сказал Ликсутов.

При полной зарядке водоробус сможет проходить свыше 250 км, он не создает выбросов в атмосферу CO2 и требует одной заправки в день. Для этого подходит водород или обычная вода.