РИАМО - 11 сен. «Сбербанк» изменил требования к заемщику по ипотечному кредиту. Теперь оформить его могут люди от 18 лет. Эксперты оценили последствия такого решения, сообщает Nation News.

Вице-президент по маркетингу и продажам ГК «Кортрос» Филипп Третьяков считает, что это правильное решение. Существовавшее ограничение ущемляло права граждан, которым можно было заключать брак, но нельзя приобретать недвижимость в ипотеку.

Эксперт заметил, что у молодых людей может быть разная финансовая ситуация: наследование бизнеса, ранний выход на работу. Однако и уровень безработицы среди молодых людей самый высокий.

Управляющий директор компании «Метриум» Надежда Коркка указала на то, что кредитные организации часто отказывают молодежи в крупных займах, также как людям предпенсионного возраста.