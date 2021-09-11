РИАМО - 11 сен. Посетители торгового центра в районе Северное Бутово застряли в лифте между этажами. Выбраться им помогли спасатели Московского авиацентра, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности столицы.
Прибыв на место происшествия спасатели обнаружили остановившуюся между этажами кабину.
«Мы обесточили лифт и спустились по тросам на крышу здания, вскрыли аварийный люк и с помощью лестницы приступили к эвакуации людей», — рассказал старший дежурной смены, спасатель Антон Русанов.
Благодаря действиям специалистов из кабины выбрались 5 человек, среди них 2 детей.
Во время спасательной операции никто не пострадал.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии