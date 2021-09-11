РИАМО - 11 сен. Около 200 жителей Ленинского округа присоединились к традиционной экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево», которая проходит 11 сентября в Подмосковье, сообщает пресс-служба администрации округа.

На центральной площадке мероприятия - набережной реки Купелинка в деревне Сапроново - высажено 127 молодых деревьев - рябин, берез, лип.

«Человек, своими руками посадивший дерево, всегда будет бережно относиться к природе и к экологии. Сегодня, в День города, жители пришли на акцию целыми семьями, много детей. Здорово, что традиция высадки деревьев продолжается и каждый год собирает все больше и больше людей», - отметил глава муниципалитета Дмитрий Абаренов.

Озеленение округа продолжится в период с 1 по 18 октября. На 29 площадках округа планируется высадить свыше 1,5 тыс. саженцев деревьев и кустарников.