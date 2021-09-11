РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 сен. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий и министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков торжественно открыли в День города обновленный стадион «Электрон» в поселке Красково. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Реконструкция стадиона проведена в рамках реализации проекта «Мини-стадион» по государственной программе Московской области «Спорт Подмосковья». В ходе реновации обустроили футбольное поле с синтетическим травяным покрытием, беговые дорожки, универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта, площадку для выполнения норм ГТО, теплые раздевалки и новые трибуны на 500 мест, а также установили современные фонари по всей территории. Теперь юные спортсмены смогут тренироваться в комфортных условиях, чтобы и дальше повышать свое мастерство», - отметил Ружицкий.

В день открытия стадиона воспитанникам СШОР городского округа Люберцы передали 20 комплектов снаряжения для занятий лыжным спортом.

Сразу после открытия на футбольном поле сыграли детско-юношеские команды «Спартак», «Урожай», «Красково» и КСШОР.