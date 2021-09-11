РИАМО - 11 сен. Торжественные мероприятия в честь Дня Ленинского округа начались с благодарственного молебна в Георгиевском храме и возложения цветов к Вечному огню на Аллее Славы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

У памятника основателям города состоялась официальная часть праздника. За высокие профессиональные достижения звания «Почетный гражданин Ленинского городского округа» удостоены Татьяна Анашкина - Почетный работник общего образования РФ, около 50 лет отдавшая системе образования муниципалитета, и Гульнара Романадзе - директор детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин», наставник героев прошедшей Олимпиады в Токио Евгения Рылова и Ивана Гирева.

«У нас хороший потенциал для движения вперед, он основан на славных традициях старших поколений и трудолюбии живущих сегодня. Общими усилиями мы должны сделать так, чтобы каждый человек в каждой точке муниципалитета почувствовал добрые перемены», - сказал глава округа Дмитрий Абаренов, обращаясь к жителям.

В течение дня на различных площадках города проходят концерты творческих коллективов, мастер-классы и развлекательные мероприятия для детей.

Вечером на стадионе «Металлург» проходит концерт с участием звезд российской эстрады, ведущий которого - Дмитрий Губерниев. Завершатся торжества праздничным фейерверком.