РИАМО - 11 сен. В Подмосковье во время выборов в сентябре будут использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней – КОИБ-2017. Обучение по работе с ними прошли и сдали экзамен свыше 1,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

Техникой для подсчета голосов оборудуют более 1 тыс. участков.

В рамках обучения операторы КОИБ учат теорию, приобретают навыки и сдают итоговый тест.

На занятиях предусмотрена проработка всех этапов – от сборки КОИБ до подведения итогов и печати заключительного протокола.

По результатам успешного прохождения обучения операторам выдают сертификат установленного образца.