РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 сен. Новое боевое поле с автоматическим нижним увлажнением открыли в конно-спортивном клубе «Фаворит» на соревнованиях по конкуру и выездке на Кубок главы Подольска в субботу, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В первый день празднования 240-летия Подольска в конно-спортивном клубе «Фаворит» состоялось торжественное открытие нового боевого поля и награждение победителей первых состязаний на Кубок главы Подольска. Призовой фонд турнира составил 800 тысяч рублей. В нем принимают участие представители более 10 городов ЦФО.

«Приятно, что обновленным полем встречает участников XXVI Кубка главы города Подольска КСК «Фаворит». Хочу отметить проведенную работу по реконструкции поля. Предвижу вопросы — а где же теперь трибуны? Но поле завершили буквально накануне. Значит, обязательно будем модернизировать и трибуны. Шаг вперед сделан, и это дает нам более широкие возможности для организации и проведения соревнований. Желаю всем праздничного настроения, хороших впечатлений и надеюсь на благосклонность природы и погоды», - сказал глава Подольска Николай Пестов.

Директор КСК «Фаворит» Сергей Головатюк рассказал, что на боевом поле установили автоматическую систему полива грунта. Она поможет поддерживать оптимальную влажность и конноспортивного грунта. Компьютеризированный механизм с помощью электромагнитных датчиков отслеживает текущее состояние грунта, и, в зависимости от его влажности, регулирует подачу/откачку лишней воды. Это будет удобно для лошадей и всадников и повысит конкурентоспособность клуба.

Если пойдет дождь, влагу автоматически откачают специальной помпой, а в условиях засухи, наоборот, влагу подадут во все слои грунта до необходимого уровня. Система прекрасно зарекомендовала себя в Европе и Америке. В России система успешно функционирует в ведущих конноспортивных клубах России, на которых проводятся соревнования самого высокого международного уровня.