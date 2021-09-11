РИАМО - 11 сен. Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию-2021 Александра Трусова упала с тройного акселя в короткой программе во время контрольных прокатов сборной России, сообщает Газета.ru.

Трусова подготовила короткую программу под музыку из фильма «Фрида».

Несмотря на падение, Трусова чисто исполнила тройной флип и каскад тройной лутц - тройной тулуп.

В мае спортсменка заявила о решении покинуть школу Angels of Plushenko и вернулась тренироваться к Этери Тутберидзе в «Хрустальный».