РИАМО - 11 сен. Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию-2021 Александра Трусова упала с тройного акселя в короткой программе во время контрольных прокатов сборной России, сообщает Газета.ru.
Трусова подготовила короткую программу под музыку из фильма «Фрида».
Несмотря на падение, Трусова чисто исполнила тройной флип и каскад тройной лутц - тройной тулуп.
В мае спортсменка заявила о решении покинуть школу Angels of Plushenko и вернулась тренироваться к Этери Тутберидзе в «Хрустальный».
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