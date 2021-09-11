РИАМО - 11 сен. Женская сборная России по пляжному футболу стала финалистом Евролиги, соревнования проводят в Португалии, сообщает Федеральное агентство новостей.

Российская команда обыграла представительниц Испании со счетом 4:0. Мячи забили Наталья Зайцева, Анна Акылбаева и Яна Зубрилова (дубль).

В турнирной таблице группы А у россиянок 9 очков. Соперник в финале будет известен позже. Всего участниками Суперфинала Евролиги стали 8 сборных.