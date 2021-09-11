РИАМО - 11 сен. Московский ФК «Спартак» и «Химки» из Подмосковья объявили составы своих команд на матч 7-го тура Российской премьер-лиги, сообщает Газета.ru.

В составе «Спартака» на поле выйдут Максименко, Мозес, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров, Понсе, Соболев, Промес. За «Химки» сыграют Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Трошечкин, Набиуллин, Дагерстоль, Глушаков, Боженов, Кухарчук, Адеми.

Матч пройдет в субботу в 19:00 на стадионе «Открытие банк арена» в Москве.

«Спартак» на данный момент расположился на 10 строчке в турнирной таблице чемпионата России (7 баллов). У подмосковной команды 6 баллов, она занимает 12 место.