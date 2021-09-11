РИАМО - 11 сен. По техническим причинам на пересечении улиц Шаболовка и Серпуховский вал задерживаются трамваи №№14, 256, 38, 39 и 47. Маршруты временно изменены, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Пантограф сломался на трамвае маршрута №26 возле дома №58 на улице Шаболовка около 17:40.

В настоящее время причины инцидента устанавливаются. Поломку устраняют ремонтные службы.

По маршрутам задерживающихся трамваев работают автобусы. Пассажиров просят быть внимательными и следить за информацией.