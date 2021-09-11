РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 сен. На стадионе «Труд» состоялся спортивный праздник «Время свершений», посвященный 240-летию со дня основания Подольска, на котором наградили ветеранов и работников спортивной сферы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Праздник начался с чествования ветеранов. Для 20 заслуженных тренеров округа и мастеров спорта подготовили лекцию, организовали просмотр фильма о спортивных достижениях Подольска, провели обзор экспозиций спортивных школ. После праздничного чаепития ветеранам вручили памятные подарки от главы городского округа Николая Пестова. Позже почетные гости приняли участие в параде открытия праздника. Под бурные аплодисменты зрителей ветераны поднялись на сцену и сделали памятное фото.

На сцене состоялось вручение грамот, благодарственных писем лучшим работникам спортивной сферы. Торжественная часть завершилась парадом спортсменов. По стадиону прошли колонны шахматистов, футболистов, команды по тайскому боксу, кендо, американскому футболу, легкой атлетике, гиревому спорту и многие другие.

Праздник продолжился соревнованиями. На 9 площадках прошли показательные выступления по разнообразным видам спорта для детей и взрослых. Среди спортивных учреждений состоялся большой фестиваль по сдаче норм ГТО. На втором этаже стадиона «Труд» между собой сразились более 100 шахматистов округа. В соседнем корпусе в различных эстафетах соревновались активные семьи округа.

Все активности равномерно распределили по территории спортивного комплекса. Благодаря этому удалось избежать скопления людей и соблюсти все рекомендации Роспотребнадзора.