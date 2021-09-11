РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 сен. Селу Домодедово в одноименном городском округе исполнилось 620 лет, сообщается на странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Для жителей села прошел праздник с концертом. Также отдельно провели детскую игровую программу.

Первое упоминание о селе Домодедово было в 1401 году в духовной грамоте Владимира Храброго. В XVII веке Домодедово как село дворцовое находилось во владении царской семьи Романовых.

На сегодняшний день в селе официально зарегистрированы 840 жителей.