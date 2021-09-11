РИАМО - 11 сен. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что гибель режиссера Александра Мельника – невосполнимая утрата. Он выразил соболезнования родным и близким режиссера, сообщает Федеральное агентство новостей.

Александр Мельник погиб 8 сентября во время арктических учений МЧС России в Норильске. Ему было 63 года. Вместе с ним погиб, пытавшийся спасти режиссера, министр МЧС России Евгений Зиничев.

«Александра Владимировича всегда отличали редкая творческая энергия, трудолюбие, способность вкладывать в свое дело все силы и душу», — сообщается в телеграмме Медведева.

Зампред Совета безопасности России подчеркнул, что режиссер был мастером кинематографии, а еще – человеком, любившим свою страну. Он снимал фильмы о сильных и самоотверженных людях.

Прощание с Мельником состоялось 11 сентября в московском храме Святителя Николы в Толмачах при Третьяковской галерее.