РИАМО - 11 сен. Опубликована закупка на поставку автомобилей скорой медицинской помощи, поставить автомобили в Подмосковье планируется в 2021 году, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на поставку автомобилей скорой медицинской помощи.

Согласно данным документации, планируется закупить 5 автомобилей скорой помощи класса «С» в комплекте с медицинским оборудованием. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 50 млн руб.

Поставка осуществляется в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова сообщила, что для поддержания состояния автопарка скорой помощи в Подмосковье ежегодно планируют обновлять по 100 машин. Новые машины оснащают современным медоборудованием – это и дефибрилляторы, и кардиографы с дистанционной передачей информации.