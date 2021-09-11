РИАМО - 11 сен. Пробы воздуха и воды взяли в доме на улице Совхозной в столице, откуда сразу несколько человек госпитализировали с отравлением, сообщают «Известия».

Одна из версий предполагает, что ЧП произошло из-за капитального ремонта, во время которого мог использоваться какой-то токсин.

Ранее в больницу с отравлением были доставлены члены одной семьи, которые ели арбуз, купленный в магазине на той же улице. Женщина и ее внучка скончались.

После были госпитализированы еще несколько жильцов этого дома. Причины происшествия пока не установлены.