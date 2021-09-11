РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 сен. Выставка, посвященная театру, «Русский классический театр на карте города» открылась в подмосковном Королеве, сообщила «РИАМО в Королеве» директора Музейного объединения «музеи Королева» Елена Куценко.

Выставка «Русский классический театр на карте города» открылась в субботу в отделе Новейшей истории на улице Терешковой, 1.

«Цель выставки – продемонстрировать связь городской топонимики с лучшими традициями отечественного театра, именами актеров, режиссеров, драматургов, театральных критиков и педагогов: Константина Станиславского и Антона Чехова, Евгения Вахтангова и Василия Качалова, Марины Цветаевой и Самуила Маршака, Сергея Дурылина и других. Многие имена отразились на карте Королева, а в коллекциях двух отделов Музейного объединения», - сказала Куценко.

На выставке можно увидеть шкафчик-тумбочку из имения Станиславского, комплект бамбуковой мебели, декоративную фарфоровую тарелку с монограммой, принадлежавшие великой русской актрисе Марии Ермоловой, комплект игрушечной мебели, принадлежавший Игорю Ильинскому и многое другое.

В пространстве выставки использованы баннеры, подготовленные к открытию в Королеве 2 июня 2021 года Летнего фестиваля губернских театров как оформительский элемент, обращающий к событию современной театральной жизни города.

Выставка продлится до конца января 2022 года.