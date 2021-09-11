РИАМО - 11 сен. Активное строительство пересадок со строящихся на действующие станции московского метро продолжается на северо-восточном участке Большой кольцевой линии, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Строительство пересадок со станций глубокого заложения северо-восточного участка БКЛ «Марьина роща» и «Рижская» на одноименные действующие станции метро радиальных линий ведется горным способом», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Готовность пересадок на этих станциях оценивается более чем на 60%.

Во время сооружения пересадочного узла «Рижская» выполнили сбойку строящейся станции Большого кольца и действующей на Калужско-Рижской линии. Построены основные конструкции эскалаторного тоннеля. Сейчас на объекте обустраиваются внутренние конструкции и гидроизоляция для того, чтобы в дальнейшем смонтировать 4 эскалатора.

«Уже в этом году планируется приступить к отделочным работам пассажирской зоны этого пересадочного узла», – добавил Бочкарев.

Генеральный директор «Мосинжпроекта» отметил, что на соседней станции Большого кольца «Марьина роща» в рамках сооружения пересадки выполнены работы по созданию тоннелей одного из подземных коридоров и ходки пересадки на станцию «Марьина Роща» «салатовой» линии метро.

Кроме того, завершены горнопроходческие работы по проходке эскалаторного тоннеля диаметром 9,5 м на 4 эскалатора, натяжной камеры и камеры металлоконструкций. В настоящее время сооружаются основные и внутренние конструкции узла, в ближайшее время рабочие приступят к отделке пассажирской зоны. Ее выполнят натуральным камнем.

Работы проводятся на глубине свыше 60 м.

«На другой станции участка, «Сокольниках», где предусмотрено 2 вестибюля и2 пересадки на одноименную станцию Сокольнической линии, основные конструкции пересадочных узлов в вестибюле №1 выполнены более чем на 80%», – пояснил Кравцов.

Сопряжение станций планируется завершить до конца 2021 года, после чего начнутся работы по архитектурной отделке и монтажу инженерных систем.

Работы по созданию пересадок на северо-восточном участке проводятся круглосуточно, горно-геологически условия сложные. Ситуацию постоянно мониторят, поскольку рядом находятся действующие тоннели метро.

Северо-восточный участок Большого кольца включает в себя 6 станций: «Электрозаводская», «Лефортово» и «Авиамоторная» уже работают (как часть Некрасовской линии метро), а «Марьина роща», «Рижская» и «Сокольники» находятся на стадии строительства.

11 сентября мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск электропоезда на участке Большого кольца «Мневники» – «Давыдково».