РИАМО - 11 сен. При оформлении станции «Терехово» на западном участке Большой кольцевой линии подземки использовали инновационный материал – стеклофибробетон, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

На участке БКЛ, в который входят 3 станции – «Терехово», «Кунцевская» и «Давыдково», в субботу провел технический пуск мэр Москвы Сергей Собянин.

«Станция пускового участка БКЛ «Терехово» уникальна, поскольку для ее отделки использовали инновационный материал – стеклофибробетон. В результате москвичи увидят не привычное темное пространство под землей, а станцию, полную света и воздуха», - отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что аналогов по реализации архитектурного замысла станции метро с использованием стеклофибробетона на сегодняшний день в мире нет.

«В России этот материал впервые был использован при создании криволинейных форм фасада Ледяной пещеры в «Зарядье», – пояснил Бочкарев.

Гендиректор концерна «КРОСТ» Алексей Добашин рассказал, что фабрика «Фиброль», входящая в промышленный комплекс концера, изготовила из стеклофибробетона для отделки станции «Терехово» свыше 8 тыс. панелей площадью почти 10 тыс. «квадратов».

«Максимальная высота панелей на станции составила 3 м. Гидрофобное и антивандальное покрытие позволит сохранить первозданный вид стеклофибробетонных панелей на долгие годы», – добавил Добашин.