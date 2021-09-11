РИАМО - 11 сен. Готовность Большой кольцевой линии столичной подземки оценивается в 88%. На сегодняшний день пройдено 97% всех тоннелей, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

На участке БКЛ, в который входят 3 станции – «Терехово», «Кунцевская» и «Давыдково», в субботу провел технический пуск мэр Москвы Сергей Собянин.

«Станции практически готовы, остается завершить работы по монтажу оборудования, подключению отдельных систем, обкатке участка техническими поездами», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В настоящее время заканчивают реконструкцию станции «Каховская», которую заново откроют уже в составе БКЛ.

«Строящийся северо-восточный участок готов на 86%, восточный – почти наполовину. Работы на западном, юго-западном, южном участках близятся к финалу», – уточнил Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (оператора программы развития метро Москвы) Юрий Кравцов добавил, что сейчас идет строительство тоннеля соединительной ветки к строящемуся электродепо «Аминьевское», а также тоннелей на восточном участке кольца.

«На востоке БКЛ работают щиты-гиганты 10-метрового диаметра «Виктория» и «Лилия», которые соединяют двупутными тоннелями строящиеся станции «Печатники», «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар», – отметил Кравцов.

В это же время ТПМК «Ольга» и «Елена», диаметр которых составляет 6 м, ведут проходку однопутных тоннелей между действующей «Каширской» и переходной камерой возле станции «Кленовый бульвар».

Все проходки тоннелей БКЛ планируют завершить до конца текущего года.

Технический пуск на участке «Мневники» – «Давыдково» был проведен в День города.

«С Днем города, дорогие друзья! Вы дали городу хороший подарок. Сегодня запускаем техническим пуском 3 станции метрополитена: от «Мневников» до «Давыдково», включая станцию «Кунцевская». В ближайшее время нам предстоит запустить еще 2 участка», – сказал Собянин.

Он подчеркнул, что технический пуск – подготовка к введению в эксплуатацию значительной части БКЛ.