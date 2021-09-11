РИАМО - 11 сен. Пользователи столичного велопроката с начала 2021 года совершили более 4 млн поездок. В День города время бесплатного проката увеличено, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

«Велопрокат пользуется все большей популярностью среди москвичей и гостей столицы. С начала года на прокатных велосипедах пользователи совершили уже более 4 млн поездок», — сказал заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он добавил, что в честь Дня города время бесплатного проката увеличено.

11 и 12 сентября велопрокатом можно пользоваться до часа. Доступ на сутки сейчас стоит 5 рублей.