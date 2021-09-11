РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 сен. На площадке перед концертным залом администрации Подольска провели выставку ретроавтомобилей, на ней показали около 100 старинных транспортных средств, сообщил руководитель клуба «Ретромобиль» Вячеслав Манейкин.

Подольский клуб любителей старинных транспортных средств в этом году отмечает 20-летие. На юбилейную выставку собрали не только легковые автомобили советского и американского производства. Впервые показали популярный в советское время автобус Ikarus венгерской автобусостроительной компании 1997 года выпуска, а также восстановленные ретромотоциклы. Автомобили американского и немецкого автопрома были представлены моделями 40-х годов.

В экспозицию вошли автомобили советского автопрома: «Волги», «Москвичи», «Запорожцы». Манейкин представил ГАЗ М-1, известный как «Эмка» (Молотовский первый) – автомобиль, сменивший устаревшую модель ГАЗ-А и производившийся серийно в 1936-1943 годах Горьковским автозаводом. «Эмка» пользовалась спросом, стала самой распространенной легковой машиной, получила большую популярность во всей стране и по праву может называться символом своей эпохи. Манейкин напомнил, что Маршал Победы Георгий Жуков в свое время проводил много времени на фронте. Основной его машиной стал полноприводный ГАЗ-61, созданный на базе «Эмки».

На выставке побывал глава городского округа Подольск Николай Пестов. Он вручил самому юному посетителю выставки Владу Фролову сувенир на память о Дне города. Супруга организатора выставки Марина Манейкина передала Пестову свою картину с изображением машины, которая едет по старому мосту Подольска.

Алексей Карамазов из Москвы представил мотоцикл «Урал» ГАИ М67936, выпущенный в 1979 году.

Во время проведения выставки традиционно провели конкурсы среди участников на лучшую реставрацию и сохранность, самый старый автомобиль и многие другие. Администрация округа выделила на призы сувениры с символикой 240-летия Подольска.