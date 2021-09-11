РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 сен. Во время работы молодежной площадки юные жители Люберец презентовали новую песню в честь Дня города, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Он посетил молодежную площадку в Центральном парке. Студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования городского округа презентовали свои вузы, колледжи, техникумы.

«В честь Дня городского округа Люберцы молодежный актив города презентовал новую песню «Люберцы - город любимый наш». В ее создании принимали участие представители молодежных организаций, волонтеры и просто неравнодушные парни и девушки. Песня посвящена замечательным людям округа, волонтерам, медикам, учителям. «Город - легенда, город - магнит» - такие строки в песне», - отметил Ружицкий.

Он поздравил молодых люберчан с Днем города, подчеркнув, что они - будущее округа.