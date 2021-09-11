РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 сен. Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров поздравили Королев с Днем города с борта МКС, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В субботу Королев отмечает свое 83-летие. На торжественной церемонии жителей города с праздником поздравил глава города Александр Ходырев, депутаты Госдумы и Мособлдумы, внуки Сергея Королева.

«Несмотря на свою относительную молодость Королев имеет великую историю, его жители умеют трудиться, а сам город с каждым годом становится все лучше. С праздником», - сказал Новицкий.

В День города двум жительницам Королева присвоено звание Почетных граждан. Звание присвоили президенту Технологического университета Татьяне Старцевой и заведующей кардиологическим отделением Королевской городской больницы Гиули Гедеванишвили, которая представлена к награде посмертно.

«Дорогие королевцы! С праздником! Вместе с вами мы сделали много и еще больше нам предстоит, вместе мы продолжим трудиться на благо нашего города», - сказал глава Королева Александр Ходырев.

Праздник продолжился концертом, а вечером состоится салют.